Governador do DF demite secretário de segurança Anderson Torres, que facilitou a ação dos terroristas bolsonaristas

247 - O governador do DF, Ibaneis Rocha, determinou neste domingo (8) a exoneração do secretário de segurança do DF, o bolsonarista Anderson Torres, responsabilizado por diversos nomes da política e do direito pelo caos terrorista promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro neste domingo (8).

Segundo o Estadão, Torres viajou para Orlando, na Flórida, onde está Jair Bolsonaro.

O BOPE de Brasília foi acionado há cerca de trinta minutos.

Governador @IbaneisOficial determinou a exoneração do secretário de segurança do DF, Anderson Torres. Por @tr_isadora no @Metropoles — Lilian Tahan (@lilian_tahan) January 8, 2023

