Urgente: Kakay defende intervenção federal no Distrito Federal

247 - O jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, defendeu uma intervenção federal liderada pelo Ministério da Justiça, realizando as prisões necessárias, para conter a invasão de bolsonaristas às instituições democráticas, neste domingo (8), em um ato golpista sem precedentes.

"Infelizmente a completa irresponsabilidade do secretário e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que garantiu ao GDF que estava sob controle e foi para os EUA encontrar com o Bolsonaro, junto com a incompetência crônica, para dizer o mínimo, do governador Ibaneis, propiciou o mais grave ataque às instituições democráticas. É necessário que partamos do princípio de que tudo foi orquestrado para uma ruptura institucional. Urge uma intervenção federal com o Ministro da Justiça assumindo a responsabilidade de toda esta crise. Com as prisões necessárias. E com o apoio do povo brasileiro", disse Kakay.

Segundo o Estadão, Torres viajou para Orlando, na Flórida, onde está Jair Bolsonaro.

