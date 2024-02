Governo avalia estender por tempo indeterminado permanência de embaixador que voltou de Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo brasileiro avalia estender a permanência do embaixador Frederico Meyer por tempo indeterminado no Brasil, enquanto busca distensionar as relações com Israel, diz a CNN Brasil. Meyer chegou ao Brasil há uma semana, após ser convocado de volta ao país devido à tensão diplomática decorrente da declaração em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o massacre de civis palestinos ao Holocausto. Desde o seu retorno, Meyer não se encontrou com Lula e manteve apenas um encontro rápido com o chanceler Mauro Vieira.

Embora o encontro entre Meyer, Lula e Vieira ainda não tenha ocorrido, fontes da diplomacia brasileira sugerem que a agenda lotada de ambos prejudicou a marcação. O país sediou uma reunião do G20, e, nesta quarta-feira (28) o presidente viaja para Georgetown, capital da Guiana, onde participa, como convidado especial, do encerramento da 46ª Cúpula de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom).

continua após o anúncio

“Nesse sentido, o Brasil está sem embaixador em Israel há mais de uma semana e, segundo fontes da diplomacia brasileira, não há previsão de que ele retorne no curto prazo”, destaca a reportagem.

Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a criticar o presidente Lula e a exigir que ele se retrate da declaração feita durante uma viagem à Etiópia, no início de fevereiro.

continua após o anúncio





Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b continua após o anúncio February 18, 2024

presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza. Rabinos judeus ortodoxos do grupo Torah Judaism dão razão ao presidente brasileiro e dizem que as ações de Netanyahu são ainda mais graves do que as práticas nazistas.





continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: