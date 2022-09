Governo Bolsonaro diminui em 97% o dinheiro para infraestrutura de escolas

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Congresso Nacional uma proposta com 97% a menos de investimento para infraestrutura das escolas no País em comparação com este ano (2022). O dinheiro destinado à "Infraestrutura para a Educação Básica" saiu de R$ 119,1 milhões para R$ 3,45 milhões, de acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (28) pelo jornal O Globo.

No programa Caminho da Escola, estão previstos R$ 425 mil, diminuição de 95% na comparação com este ano.

O dinheiro para a capacitação de professores será 95% menor, de R$ 136,9 milhões para R$ 6,4 milhões no ano que vem.

O governo Bolsonaro diminuiu o dinheiro para a educação, mas reservou R$ 19,4 bilhões para emendas de relator, que não têm a obrigatoriedade de mostrar qual parlamentar pediu a verba nem em quais projetos ou áreas será investida. Elas são usadas para o governo fazer negociações políticas com o Congresso Nacional.

