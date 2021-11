Governo Bolsonaro usa dados falsos para divulgar supostos êxitos no combate ao desmatamento da Amazônia

Apoie o 247

247 - Cinco ministérios do governo Jair Bolsonaro apontaram uma reversão do desmatamento da Amazônia, um mês após fim do ciclo com a maior devastação em 15 anos e dizem que esse resultado é fruto de suas políticas.

Reportagem da Folha de S.Paulo relata que em uma reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, realizada em agosto, os presentes trataram como certa uma redução de 5% no desmatamento da floresta amazônica. O Conselho é dirigido pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República.

Naquela reunião, representantes de cinco ministérios - Ciência e Tecnologia, Agricultura, Defesa, Economia e Minas e Energia - listaram quais de suas políticas tinham levado à melhora dos números.

Entre as ações atreladas ao suposto êxito no combate ao desmatamento estão a destinação de terras públicas a uso por posseiros, o que é apontado por críticos como porta para a grilagem, formalização do garimpo em região com pilhagem de ouro e impacto em comunidades indígenas, e a fracassada intervenção militar na Amazônia.

Mas os números oficiais, divulgados pelo Inpe no último dia 18, apontaram um resultado bem diferente daquele tratado na reunião. Em vez de diminuir, o desmatamento da Amazônia na verdade explodiu, chegando a 13.235 km² no período que vai de agosto de 2020 a julho de 2021. Isso representa um aumento de 22% em relação ao ciclo anterior.

