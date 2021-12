Governo exonera servidora que atuou na extradição de Allan dos Santos

Apoie o 247

247 - A chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Georgia Renata Sanchez Diogo, foi exonerada do cargo. Ela teve participação no processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (3).

No início de novembro, a então responsável pela Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), delegada da Polícia Federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, também perdeu o posto.

Georgia Diogo será substituída por Lauro de Castro Beltrão Filho, que trabalhava como conselheiro da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos

