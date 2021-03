Há 57 anos Jango fazia seu discurso, na Central do Brasil, em defesa do povo brasileiro

Denize Goulart, filha do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de estado que instaurou a ditadura militar no país, lembrou que neste sábado, há 57 anos, ele estava fazendo seu discurso na Central do Brasil, para 200 mil pessoas. “Ele proclamou a necessidade de mudanças na Constituição que, até então, legalizava uma estrutura econômica ‘superada, injusta e desumana’" edit

247 - Denize Goulart, filha do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de estado que instaurou a ditadura militar no país, lembrou que neste sábado, há 57 anos, ele estava fazendo seu discurso na Central do Brasil, para 200 mil pessoas. “Ele proclamou a necessidade de mudanças na Constituição que, até então, legalizava uma estrutura econômica ‘superada, injusta e desumana’".

Veja seu relato:

No dia 13 de março de 1964, no comicio da Central do Brasil, meu pai, o Presidente João Goulart, perante 200.000 pessoas, proclamou a necessidade de mudanças na Constituição que, até então, legalizava uma estrutura econômica "superada, injusta e desumana".

Naquele momento anunciou importantes medidas que eram as chamadas Reformas de Base, sendo a reforma agrária o núcleo delas, pois para ele estava no latifúndio e na má distribuição da terra a principal causa da miséria do povo, o que era visto com horror pelos latifundiários e todos que a eles se associavam.

"A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do anti-sindicato, da anti-reforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam.

A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobrás; é a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais, é a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício"

O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é “progresso com justiça, e desenvolvimento com igualdade”.

Trecho do discurso do presidente João Goulart no dia13 de março de 1964.

