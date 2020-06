"Há diferença entre militância e bandidagem", diz Barroso sobre ataques contra STF

247 - Assim como os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o também ministro Luís Roberto Barroso usou as redes sociais para reagir aos ataques contra a Corte por parte de apoiadores de Bolsomaro.

"Há no Brasil, hoje, alguns guetos pré-iluministas. Irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações", afirmou Barroso, acrescentando que "isso não torna menos grave a sua atuação".

"Instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos. Há diferença entre militância e bandidagem", frisou.

A reação é contra os ataques de bolsonaristas do grupo 300 do Brasil contra o STF na noite deste sábado, 13, quando dispararam fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo.

