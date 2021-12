Haddad diz que mudanças no Prouni feita por Bolsonaro são "um lixo" e "um nojo"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad, que criou o Programa Universidade para Todos (Prouni) quando foi ministro da Educação, usou as redes sociais para qualificar as mudanças no programa implantadas pelo governo Jair Bolsonaro como "um nojo" e "um lixo".Segundo ele, as alterações - que agora permitem que o programa seja acessado por ex-alunos não bolsistas de escolas privadas - possibilitam fraudes e mostram a intenção do governo federal em intervir em políticas afirmativas voltadas para os mais pobres.

“Hoje, por MP, Bolsonaro começa a destruir o Prouni. Um dos programas que eu mais me orgulho de ter concebido, junto com minha companheira Ana Estela. Quase 3 milhões de jovens, pobres, pretos e periféricos beneficiados. A Câmara deveria devolver para o Planalto esse lixo. Nojo!!!”, escreveu Haddad no Twitter.

Em entrevista à coluna Painel, da Folha de S. Paulo, ele destacou que a MP acabou com a regulamentação das entidades filantrópicas previstas na lei que criou o Prouni e que agora poderão funcionar sem regras objetivas. "É a volta da 'pilantropia', termo que não era usado há décadas no Brasil", disse.

PUBLICIDADE

Em nota, o Palácio do Planalto justificou as mudanças alegando que o objetivo é "ampliar as políticas de inclusão na educação superior, diminuindo a ociosidade na ocupação de vagas antes disponibilizadas e promover o incremento de mecanismos de controle e integridade e a desburocratização”. O texto também destaca que a MP irá alterar a política de reserva de cotas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência, mas não detalha como essa mudanças serão feitas.

“"Bolsonaro está mexendo em dois programas que deram certo, o Prouni e a reserva de vagas para pessoas de escolas públicas —e, dentro delas, reservas proporcionais à população negra, parda e indígena de cada região", disse o ex-ministro.

PUBLICIDADE

"O governo diverge do programa? Tudo bem. Que discuta então com o Congresso, onde o Prouni foi aprovado, e não por meio de imposição de uma MP", ressaltou. "O programa foi construído a muitas mãos, durante muitos anos. Foi muito debatido e implantado depois de vencer resistências à direita e à extrema esquerda na sociedade brasileira", diz ele. "Não pode agora sofrer mudanças tão profundas em uma canetada", completou em seguida.

Confira a postagem de Fernando Haddad sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Hoje, por MP, Bolsonaro começa a destruir o Prouni. Um dos programas que eu mais me orgulho de ter concebido, junto com minha companheira Ana Estela. Quase 3 milhões de jovens, pobres, pretos e periféricos beneficiados. A Câmara deveria devolver para o Planalto esse lixo. Nojo!!! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) December 7, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: