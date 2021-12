Bolsonaro descaracteriza Prouni e autoriza benefício para ex-alunos de escolas privadas que não foram bolsistas no ensino médio

Apoie o 247

247 - O Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior, criado na gestão do ex-presidente Lula em 2004, foi descaracterizado por Bolsonaro. O benefício social destinado às pessoas que estudaram o ensino médio em escolas públicas ou tiveram bolsa integral em escolas particulares, agora poderá ser acessado para ex-alunos não bolsistas de escolas privadas.

De acordo com reportagem do G1, os critérios econômicos continuam vigentes, ou seja, apenas candidatos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos podem pleitear o benefício usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A MP publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (7) trata ainda sobre a disposição de cotas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência.

A partir da alteração proposta, segundo o Planalto, deverá ser considerado, de forma isolada, e não mais conjunta, o percentual de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e o percentual de pessoas com deficiência.

Nas redes sociais, internautas criticaram a decisão do mandatário.

Em síntese, em relação a essa MP assinada por Bolsonaro ontem sobre o acesso ao Prouni, que entrará de fato em vigor no meio do ano que vem, quem já tem privilégios continuará tendo ainda mais e pessoas de baixa renda, negros, indígenas, deficientes, terão menos chances ainda. — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) December 7, 2021





Bolsonaro: deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aquilo pra melhorar a vida dos ricos #prouni PUBLICIDADE December 7, 2021

É triste começar essa terça com o Bolsonaro mudando o formato do ProUni para que qualquer um possa concorrer.

O ProUni foi criado para garantir aqueles que não tiveram como acessar a universidade pública, e não tinham condições financeiras de arcar com uma particular. — Coletivo LUTA PE (@coletivoluta_pe) December 7, 2021





