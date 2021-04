Humberto Costa coloca Marcos Pontes e Damares Alves no alvo da CPI da Pandemia

Senador e membro titular da CPI da Pandemia Humberto Costa deverá fazer requerimentos convocando dos ministros Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes; e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a darem explicações sobre suas atuações no combate à Covid-19 edit

247 - O senador e membro titular da CPI da Pandemia Humberto Costa (PT-PE) deverá fazer 40 requerimentos visando dar início às investigações sobre a atuação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Dois dos requerimentos envolvem a convocação dos ministros Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes; e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Segundo reportagem da coluna Radar, da revista Veja, o pedido de convocação de Damares se deve à suspeita de “genocídio indígena”, contida na lista da Casa Civil com possíveis 23 acusações que podem ser imputadas ao governo federal.

Já Marcos Pontes poderá ser convocado para dar explicações por ter realizado um evento oficial para promover o uso do vermífugo Annita no combate à Covd-19. O remédio, porém, não tem eficácia científica comprovada contra a doença.

Além deles, outros integrantes e ex-integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro também deverão ser convocados pela CPI. Entre os nomes estão os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual responsável pela pasta, Marcelo Queiroga.

O ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, o ministro da Defesa, Braga Netto, e o antecessor Fernando Azevedo e Silva também estão na mira dos requerimentos.

