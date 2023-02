Investigado, Marcos do Val admite que 'manipulou' noticiário com informações falsas sobre trama golpista de Bolsonaro (vídeo)

Senador é investigado por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo edit

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu que fez uma “manipulação de notícias desencontradas” de forma intencional no tocante a trama sugerida a ele por Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-deputado Daniel Silveira para anular as eleições vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dar um golpe de estado.

"Tudo é estratégico. Estou tranquilo, o resultado está dando certo", disse o parlamentar ao ativista o canal de Ronny Teles, que compartilhou a entrevista em seu canal no Youtube. “O objetivo foi atingido, e é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas um dia vocês podem entender isso daí”, disse Marcos do Val mais à frente em referências às várias versões dadas por ele sobre a trama golpista.

Questionado se pretende pedir o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Marcos do Val respondeu apenas que “com o tempo vocês vão ver o que vai acontecer e ficarão muito felizes”. Na sexta-feira (3), Moraes determinou a abertura de uma investigação para apurar a conduta do senador do Val em função das várias versões ditas por ele sobre o caso.

Nas várias versões que deu sobre o caso, o parlamentar disse que o plano golpista envolvia gravar o magistrado de forma ilegal, com objetivo de utilizar alguma frase comprometodora para justificar sua prisão e pavimentar o caminho para um golpe de estado.

