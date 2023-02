Moraes afirma que Marcos do Val apresentou versões contraditórias e abre investigação contra senador

Do Val apresentou quatro versões antagônicas sobre a reunião golpista com Bolsonaro e Daniel Silveira, segundo Moraes edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (3) a abertura de uma investigação para apurar a conduta do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que revelou ter tido uma reunião com Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira sobre grampear Moraes e dar um golpe de estado.

Moraes afirma na decisão que, em depoimento à Polícia Federal (PF), o senador apresentou uma quarta versão dos fatos, todas elas antagônicas.

