Ipec, antigo Ibope, não fará tradicional pesquisa de boca de urna na eleição

247 - O instituto de pesquisas Ipec, antigo Ibope, não fará o levantamento da boca de urna neste domingo (2), quando ocorre o primeiro turno das eleições gerais de 2022. A informação é da coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

A última pesquisa do instituto antes do pleito será divulgada no sábado (1), em levantamento que contará com 3.008 entrevistas colhidas entre 25 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro será de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No mesmo dia, também haverá a divulgação do último Datafolha antes do primeiro turno.

