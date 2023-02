Ipespe: quatro em cada dez brasileiros avaliam o governo Lula como "ótimo ou bom" e otimismo aumenta

Os que avaliam o governo do presidente Lula como "regular" são 27% e os que acham "ruim ou péssimo" representam 28%, mostra pesquisa contratada pela Febraban edit

247 - Pesquisa Ipespe contratada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgada nesta terça-feira (28), aponta que 40% dos brasileiros - quatro em cada 10 - avaliam os dois primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “ótimo ou bom”.

Ainda segundo o levantamento, o primeiro realizado após a posse de Lula, outros 27% avaliam o início da gestão como "regular" e 28% dizem considerar "ruim ou péssimo". Outros 5% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa destaca, ainda, que 51% dizem aprovar o novo governo, contra 36% que desaprovam. Os que não souberam responder chegam a 13% da amostra. As expectativas para o futuro sob o novo governo também são vistas com otimismo pela população. Nessa linha, 49% dos brasileiros dizem acreditar que o governo Lula será ótimo ou bom ao longo de 2023, aumento de 4 pontos em relação a dezembro (46%). Outros 25% dizem que será ruim ou péssimo, queda 6 pontos em relação ao estudo anterior, e 21% avaliam que será regular, alta de 5 pontos sobre o resultado apontado em dezembro do ano passado.

A pesquisa Radar-Febraban ouviu 2 mil pessoas em todas as regiões do país entre os dias 4 e 14 de fevereiro.

