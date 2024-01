Jair e Michelle Bolsonaro gastaram R$ 2.5 milhões em viagens em 2023

Apoie o 247

247 - Segundo dados parciais informados na prestação de contas do Partido Liberal (PL), Jair e Michelle Bolsonaro gastaram uma quantia equivalente a R$ 2.526.315,00 com diárias e passagens em viagens pelo país durante o ano passado.



Como levantado pelo Globo , o valor pode vir a aumentar quando a apresentação final do balanço financeiro for apresentado, em abril de 2024.



As viagens e o fortalecimento da presença de Jair e Michelle em eventos do PL reforçam a estratégia do partido, que busca manter o apoio bolsonarista em diferentes regiões do país.

