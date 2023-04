Janja aceitou escolta armada após arma apontada por bêbado em bar

Apoie o 247

ICL

247 - “Janja resistia aos pedidos de Lula para que andasse escoltada quando o petista estava preso. Do cárcere, temendo um possível atentado, o hoje presidente orientava seus seguranças a acompanhá-la onde fosse. Mas ela os driblava ao sair com amigos”, relata o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

"Empunhando uma arma. O homem apontou para o então advogado de Lula, Manoel Caetano, que escondeu Janja com seu corpo. A situação foi controlada, e a partir daí que a primeira-dama acatou a escolta”, informa.

“O episódio é narrado em "Janja - a militante que se tornou primeira-dama" (Editora Máquina de Livros) pelos jornalistas Ciça Guedes e Murilo Fiuza”, acrescenta Lauro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.