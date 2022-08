Janones comenta vitória de Lula no 1º turno: "se tem Datafolha, tem alegria e sorriso no rosto de quem tá do lado certo"

O deputado André Janones (Avante) comentou os resultados da pesquisa Datafolha que apontam vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, com 51% dos votos válidos edit

247 - O deputado André Janones (Avante) comentou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 18, os resultados da pesquisa Datafolha que apontam vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, com 51% dos votos válidos .

“Se tem DataFolha, tem alegria e sorriso no rosto de quem tá do lado certo! PRA CIMA DELES! Explode!!!”, escreveu no Twitter Janones, que abriu mão de candidatura própria à presidência para apoiar Lula.

ATENÇÃO!!! Sem tem DataFolha, tem alegria e sorriso no rosto de quem tá do lado certo! PRA CIMA DELES! Explode!!! pic.twitter.com/gSqELhPQ0k CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 18, 2022

