Jean Wyllys sobre editorial da Folha contra Dilma: "machismo abjeto que o jornal nem tenta disfarçar"

247 - O ex-deputado Jean Wyllys se manifestou neste domingo (23) sobre o editorial da Folha de S. Paulo deste sábado (22) intitulado "Jair Rousseff", que compara Jair Bolsonaro a ex-presidente Dilma Rousseff.

Para Wyllys, a Folha foi machista e mentiu deliberadamente sobre o governo Dilma. "O editorial da Folha contra Dilma contém, além de deturpações deliberadas e mentiras sobre seu governo, uma desprezível misoginia, um machismo abjeto que o jornal nem tenta disfarçar. Queria saber como as mulheres que trabalham no jornal se sentem? E também as assinantes?", escreveu no Twitter.

