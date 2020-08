“Não há desculpa possível para o editorial da Folha”

247 - A antropóloga Rosana Pinheiro Machado, assim como outras personalidades, repudiaram neste sábado (22) no Twitter o editorial do jornal Folha de S. Paulo com o título "Jair Rousseff".

Para Rosana, mesmo que o editorial trate sobre o teto de gastos, o título do texto "já é passível de repúdio" em razão de juntar os nomes de Jair Bolsonaro, que idolatra o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, e Dilma Rousseff, que foi vítima das atrocidades do torturador.

"Não assino Folha. Não li o editorial. Mas o título já é passível de repúdio 'Jair Rousseff'. Pode ser uma discussão sobre teto, mas no fim junta aquele que votou pelo impeachment homenageando um torturador que colocava rato em vagina de presas políticas como Dilma. Não há desculpa possível", escreveu a antropóloga.

O texto do jornal ainda tenta reforçar a ideia de que Dilma caiu da presidência por ter estourado as contas públicas. Na realidade, a ex-presidente foi alvo de um golpe de estado que teve como objetivo central a tomada de poder pela direita.

Veja outras repercussões:

1/4 É triste ver oq se tornou o editorial da @folha qdo trata de economia. Por um lado, o jornal é um dos poucos a dar eventual espaço para artigos q destoam do senso comum. Por outro, sua linha editorial e 90% dos colunistas repetem o mesmo mantra. O editorial de hj dá vergonha. pic.twitter.com/Vn7VWFHWOn August 22, 2020

A Folha de São Paulo não tem o direito de comparar Bolsonaro a Dilma Rousseff. Dilma nunca trataria com desdém a vida do povo brasileiro e permitiria a desproteção da economia. Agindo assim, a Folha tira a responsabilidade da elite que trocou Haddad por Bolsonaro. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 22, 2020

Título de editorial da @folha de hoje “Jair Rousseff” é digno de todo nosso asco e repúdio.

Jair Bolsonaro é um ser desprezível.

Dilma é uma mulher que enfrentou a ditadura, a tortura e faz oposição aos fascistas de cabeça erguida. Merece toda consideração e respeito! — Erika Kokay (@erikakokay) August 22, 2020

Só a Folha, beneficiária da ditadura, fornecedora de veículos para seu carrascos, é capaz de criar o "Jair Rousseff", ligar o nome de um genocida ao sobrenome da vítima de torturas atrozes para combater a excrescência do teto de gastos parido pelo golpe que patrocinou. — Palmério Dória (@palmeriodoria) August 22, 2020

E ainda a @folha tem a coragem de fazer um editorial chamado Jair Rousseff? Como pode ter coragem de colocar o fascismo ao lado de uma das maiores lideranças mulheres que o Brasil já teve, torturada pela ditadura, e que encarou de frente a horda parlamentar de golpistas? — Alexandre Padilha (@padilhando) August 22, 2020

