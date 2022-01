Joaquim Barbosa terá que fazer teste de Covid, após contato com Moro

Antes de positivar, Moro também esteve com Santos Cruz e presidente do Podemos edit

Metrópoles - Sergio Moro esteve na segunda-feira com o ex-presidente do STF Joaquim Barbosa, que teria que fazer um teste para Covid, devido ao contato.

O ex-juiz também esteve com o general Alberto dos Santos Cruz e com a presidente do Podemos, Renata Abreu, nesta semana, em Brasília, antes de testar positivo, nesta sexta-feira, para a Covid-19.

Na terça e na quarta-feira, em Brasília, Moro também teve diversas reuniões com coordenadores do Podemos, todos possivelmente infectados.

