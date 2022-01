Joaquim Barbosa se sentiu usado por Sergio Moro após receber o ex-juiz suspeito em sua casa

Ex-ministro do STF se encontrou com o ex-juiz Sergio Moro na segunda-feira (10), no Rio de Janeiro, e demonstrou incômodo com a publicidade dada ao encontro edit

247 - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa relatou a aliados que ficou incomodado com a publicidade dada ao encontro que ele teve com o ex-juiz parcial Sérgio Moro, declarado parcial pelo STF nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Barbosa recebeu Moro em seu apartamento no Rio de Janeiro na segunda-feira (10), a pedido do próprio ex-juiz parcial, ainda em 2021. Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Barbosa avaliou que a divulgação do encontro beneficiou apenas Moro, o que fez o ex-ministro do Supremo se sentir usado politicamente pelo ex-juiz da Lava Jato. "Barbosa ressaltou a aliados ter topado receber o presidenciável do Podemos apenas por 'deferência'”, relatou o jornalista.

O ex-ministro do STF aceitou o encontro, mas antecipou que jamais toparia ser candidato a vice do ex-juiz. Barbosa é crítico da estratégia de Moro para as eleições do próximo ano e anunciou que votará no ex-presidente Lula, no segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro, Barbosa relatou simpatia por Ciro Gomes.

