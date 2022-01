Joaquim Barbosa se reúne com Moro e se recusa a ser vice do ex-juiz suspeito

Apoie o 247

Agenda do Poder, com 247 - O ex-juiz Sergio Moro se encontrou na manhã desta segunda-feira (10/1), no Rio, com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (PSB). A reunião aconteceu no apartamento de Barbosa no bairro Leblon, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

O encontro foi solicitado por Moro, que procurou o ex-ministro do STF antes mesmo de se filiar ao Podemos para ser pré-candidato da sigla ao Palácio do Planalto.

Segundo aliados de Barbosa, ele e Moro conversaram a sós sobre o cenário eleitoral deste ano, mas não houve qualquer debate sobre formação de uma possível chapa presidencial entre os dois.

O ex-ministro do STF aceitou o encontro, mas já disse que jamais toparia ser candidato a vice do ex-juiz. Barbosa é crítico da estratégia de Moro para as eleições do próximo ano. Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, aliados dizem que um dos poucos que se salvam na lista de Barbosa é Ciro Gomes (PDT), que o ex-juiz do STF considera “bom candidato”.

Moro teria também um encontro com o jurista Sérgio Bermudes, que, por problemas de saúde, cancelou a agenda. O ex-juiz teve outros encontros com políticos e empresários no início da tarde. E segue para Brasília no início da noite.

