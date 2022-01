Joaquim Barbosa declara voto em Lula no segundo turno

Depois de recusar ser vice na chapa do ex-juiz suspeito Sergio Moro, o ex-ministro do STF declarou que votará em Lula num segundo turno contra Bolsonaro edit

247 - Joaquim Barbosa está decidido sobre seu voto em um eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. Vai de Lula, pois considera o atual chefe de governo "abjeto", informa o jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles.

Lula não é o candidato natural do ex-presidente do STF. Segundo o jornalista Igor Gadelha, Barbosa é simpático a Ciro Gomes no primeiro turno. O ex-ministro mantém diálogo com Sergio Moro, mas se recusou a ser vice do ex-juiz parcial.

Primeiro homem negro a presidir o STF, Joaquim Barbosa foi indicado ao cargo de ministro da Suprema Corte por Lula em 2003. Em 2005, foi relator da Ação Penal 470, o chamado "Mensalão", que levou à prisão membros do Partido dos Trabalhadores.

