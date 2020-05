José Dirceu: os militares governam com Bolsonaro, não contra Bolsonaro

247 - O ex-ministro José Dirceu avaliou a ocupação por militares de cargos do alto escalão no governo Jair Bolsonaro e cravou que o atual governo federal já é militar. Dirceu ressaltou ainda que o relacionamento entre Palácio do Planalto, Centrão e Supremo Tribunal Federal é feito pelos ministros militares.“Com essa carta do Mourão e a declaração do Villas Bôas, e o papel do Braga Netto e do Ramos, quem está fazendo a operação com o Centrão são os dois, quem faz operação com o Supremo são eles. Eles estão governando com o Bolsonaro, não é que eles estão governando contra o Bolsonaro, eles estão governando com o Bolsonaro. O governo já é militar”, explicou, fazendo referência aos generais mais próximos do presidente e ao artigo publicado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão.

José Dirceu criticou a intervenção militar na política e disse que Bolsonaro está militarizando as instituições do Estado. “Os militares vêm praticando crimes contra a Constituição, fazendo declarações políticas e todo mundo se silenciou. Lá atrás o Mourão já fez isso e o Heleno também, lá nos nossos governos, e não foram punidos. Cada vez mais as PMs estão politizadas, as nomeações que o Bolsonaro está fazendo agora são nomeações de PMs da reserva e corpo de bombeiros da reserva, estão ocupando aparelhos de Estado, ele está ocupando aparelhos de Estado com suas milícias políticas, seus apoiadores políticos das Forças Armadas e das PMs, essa é a verdade. Ele está querendo se apoiar nas suas milícias bolsonarianas, essas que estão em Brasília, que beiram a ilegalidade”.

