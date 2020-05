Em artigo, Mourão ataca imprensa e mostra alinhamento com Bolsonaro

O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, reconhece em artigo publicado nesta quinta-feira (14) no Estadão que a crise da covid-19 tem uma dimensão política. Porém, ao invés de propor medidas eficazes para combater a pandemia, quando o Brasil vai ocupando o posto de epicentro mundial, ataca a imprensa e demonstra alinhamento com o inquilino do Palácio do Planalto edit

247 - "A esta altura está claro que a pandemia de covid-19 não é só uma questão de saúde: por seu alcance, sempre foi social; pelos seus efeitos, já se tornou econômica; e por suas consequências pode vir a ser de segurança. A crise que ela causou nunca foi, nem poderia ser, questão afeta exclusivamente a um ministério, a um Poder, a um nível de administração ou a uma classe profissional. É política na medida em que afeta toda a sociedade e esta, enquanto politicamente organizada, só pode enfrentá-la pela ação do Estado", escreve em artigo o general Mourão, vice-presidente da República.

De acordo com o general, o mal está não na má conduta do ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, mas em fatores alheios ao governo.

Um desses fatores, na peculiar visão do general, "é a polarização que tomou conta de nossa sociedade, outra praga destes dias que tem muitos lados, pois se radicaliza por tudo, a começar pela opinião, que no Brasil corre o risco de ser judicializada, sempre pelo mesmo viés".

Partindo dessa visão, o general ataca a imprensa, que a seu juízo, "precisa rever seus procedimentos nesta calamidade que vivemos". Ele reivindica "o mesmo espaço nos principais veículos de comunicação" para opiniões "contrárias e favoráveis ao governo".

O vice-presidente volta suas baterias também contra governadores, magistrados e legisladores "que esquecem que o Brasil não é uma confederação, mas uma federação, a forma de organização política criada pelos EUA em que o governo central não é um agente dos Estados que a constituem, é parte de um sistema federal que se estende por toda a União".

O general Hamilton Mourão prega limites para as autoridades locais e legisladores e se alinha aos argumentos de Jair Bolsonaro contra as indispensáveis medidas de prevenção e controle da epidemia no Brasil.

