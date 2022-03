"Juntos, PT e PSB fizeram história nesse país, e juntos farão novamente", diz Gleisi em evento de filiação de Alckmin

"Nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do nosso país", afirmou a presidente do PT no evento que marcou a filiação de Alckmin ao PSB edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), discursou na manhã desta quinta-feira (23) no evento que marcou a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB. Alckmin deve ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT).

"É um ato muito importante e relevante para o país", definiu a parlamentar.

"Esse ato de filiação tem imenso significado para o futuro do Brasil. Nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do nosso país. PT e PSB têm uma trajetória comum na luta pela democracia e na construção de um país melhor e mais justo. Nós estivemos juntos no governo, na oposição, na defesa da democracia, na defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras e da soberania nacional. Juntos, fizemos história nesse país, e juntos vamos fazer história novamente em torno da candidatura do ex-presidente Lula, que manda um abraço afetuoso a todos e todas do PSB", falou Gleisi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE