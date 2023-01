Justiça autoriza divulgação de nomes de terroristas soltos

Apoie o 247

247 - A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do DF, decidiu autorizar a divulgação dos nomes dos bolsonaristas liberados após serem presos nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando terroristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes.

A determinação, publicada no sábado (14), atende a um pedido da OAB do Distrito Federal, que busca "evitar tumulto na entrada das unidades prisionais".

Segundo a juíza, o objetivo da publicação dos nomes é diminuir o fluxo de pessoas na porta das unidades prisionais e evitar tumulto por causa da expectativa de soltura. O receio é de que a não divulgação dos nomes leve apoiadores e familiares dos presos às portas das unidades de detenção em busca de informação.

Até este domingo (15), o número e os nomes das pessoas liberadas entre as 507 que já passaram por audiência de custódia não foram divulgados. A lista será publicada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

1.395 pessoas foram presas em decorrência dos atos golpistas de domingo. 903 estão no Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo da Papuda; e 492 Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia, de acordo com os dados atualizados neste domingo.

Segundo o interventor federal na Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli, as audiências de custódia devem terminar neste domingo.

"O sistema prisional aqui do Distrito Federal tem que absorver os que ficarão", disse Cappelli. (Com informações do Correio Braziliense).

