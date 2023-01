Justiça torna réus terroristas que tentaram explodir aeroporto de Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia contra os terroristas bolsonaristas que tentaram explodir o Aeroporto Internacional de Brasília, no final do ano passado. A decisão, obtida pela Globo, é do juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza montaram um artefato explosivo para que Wellington o levasse para um poste de energia. George Washington, no entanto, afirmou em seu depoiento que mudou os planos e decidiu explodir o aeroporto, diz a denúncia.

Os três terroristas buscavam causar um estado de sítio há poucos dias da posse do presidente Lula (PT). A investigação apontou que o plano foi elaborado no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, que foi desmontado após os atos terroristas nas sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro.

Eles responderão pelo crime de explosão, quando se expõe “a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”.

A pena prevista é de 3 a 6 anos de prisão e multa, porém o MPDFT considera aumentar a pena em um terço, uma vez que o crime teve como alvo um depósito de combustível.

As acusações de terrorismo serão encaminhadas à Justiça Federal, que irá avaliar se há crime contra o Estado Democrático de Direito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.