Mídia internacional repercute tentativa de atentado terrorista para impedir posse de lula

247 - A imprensa internacional repercutiu a tentativa de atentado terrorista feita pelo bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, no sábado (24), para impedir a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 de janeiro.

O jornal argentino Clarín destaca que o "Brasil está sob tensão por ameaça terrorista" e ressalta que integrantes do futuro governo avaliam a possibilidade de que Lula evite desfilar em carro aberto.

Segundo a coluna do jornalista Nelson de Sá, da Folha de S. Paulo, sites asiáticos, como o India Today e South China Morning Post, também destacam que o “chamado às armas por Jair Bolsonaro inspirou o plano de bomba no Brasil".

A agência chinesa Xinhua, e a americana CNN, ressaltaram em suas chamadas que "Polícia frustra ataque a bomba em aeroporto" e "Polícia prende homem suspeito de plantar explosivo na capital antes da posse presidencial", respectivamente.

Já o jornal russo Izvestia observa que as forças de segurança “encontraram cerca de 40 quilos de explosivos em uma área de mata perto de Brasília”, após desarticular o atentado terrorista. O mexicano Reforma, destaca que "Brasil eleva segurança para posse de Lula", mesma chamada utilizada pela Bloomberg.

