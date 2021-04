Kajuru diz que avisou Bolsonaro da gravação 20 minutos antes de publicá-la

Com vinte minutos de antecedência, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) avisou a Jair Bolsonaro que publicaria nas suas redes sociais a conversa sobre a CPI da Covid que tivera com ele na véspera edit

247 - Com vinte minutos de antecedência, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) avisou ao presidente Jair Bolsonaro que publicaria nas suas redes sociais a conversa sobre a CPI da Covid que tivera com ele na véspera. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

“Avisei ele hoje 12h40, que a conversa nossa seria publicada a uma hora da tarde. E assim eu fiz”, disse Kajuru. Na conversa, Bolsonaro diz temer que CPI investigue só o governo federal e instrui o senador a incluir Estados e municípios.

De acordo com a reportagem, questionado se o presidente saberia que estava sendo gravado, o senador afirmou que Bolsonaro conversou “sabendo que a conversa poderia ir ao ar”, como já fez “seis, sete, oito vezes” antes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.