Lênio Streck defende Moraes e diz que aqueles que o criticam desviam o foco do essencial, que é combate ao golpismo

247 – O constitucionalista Lenio Streck argumenta, em reportagem do Conjur , que as críticas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suas decisões contra bolsonaristas investigados por tentativa de golpe, resultam em uma "inversão discursiva", desviando a atenção das ações do governo anterior que buscavam minar a democracia. Segundo Streck, a preocupação com as críticas a Alexandre pode obscurecer o verdadeiro combate aos golpes e golpistas, relegando ações antidemocráticas a um segundo plano.

As declarações de Streck foram concedidas em entrevista à Agência Brasil. Na quinta-feira (8/2), Alexandre de Moraes autorizou ação da Polícia Federal e medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares e ex-ministros de Estado, todos suspeitos de planejar um golpe, proibindo o contato entre investigados, inclusive por meio de seus advogados. Esta proibição gerou manifestações enérgicas da advocacia, que a considerou um equívoco e uma violação das prerrogativas da profissão.

Lenio Streck alerta para a importância de não desviar o foco do combate à tentativa de golpe e de não transformar as questões relacionadas ao STF e às decisões de Alexandre de Moraes em contradições secundárias. Ele destaca que é fundamental manter a atenção sobre as razões que levaram a tais ações antidemocráticas.

O constitucionalista também recorre à literatura, citando uma passagem da peça "Henrique IV", de Shakespeare, para ilustrar sua argumentação sobre o papel institucional do Estado. Para Streck, é essencial compreender que os ataques ao STF não são apenas contra o tribunal, mas contra os princípios democráticos do país.

