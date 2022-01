Lênio Streck faz a pergunta central: no que Moro trabalhou para ganhar R$ 3,5 milhões em um ano?

Apoie o 247

247 – O jurista Lênio Streck levantou a questão central sobre os ganhos milionários de Sergio Moro, feitos pela Alvarez & Marsal, empresa que ganhou nada menos do que R$ 42 milhões das empresas que o ex-juiz declarado suspeito quebrou na Lava Jato. Que serviços ele prestou para ganhar mais de R$ 10 mil por dia? De acordo com o Dieese, Moro destruiu nada menos do 4,4 milhões de empregos de brasileiros, ao quebrar as construtoras nacionais – o que levanta a hipótese de que Moro tenha recebido uma recompensa, e não propriamente um salário.

Moro confessa ter recebido 10 mil por dia na A&M. Dá 3 mi e meio. Salarião! Resta saber o que ele fez na empresa. Como ele não trabalhou nos casos Odebrecht e cia( diz a A&M), resta um mistério: no que ele trabalhou para ganhar esse dindim?Uma empresa dessas não dá almoço grátis! — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) January 28, 2022





