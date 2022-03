Líder caminhoneiro diz que chance de greve é de 95%

"Paralisação vai acontecer cedo ou tarde", diz um dos líderes do movimento de 2018 edit

247 - O líder dos caminhoneiros, Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, afirmou a interlocutores do banco suíço Credit Suisse que a chance de uma paralisação nacional da categoria contra o mega-aumento dos combustíveis é de 95%. A conversa do banco com Dedeco, uma das lideranças da paralisação de 2018, aconteceu nesta quarta-feira (16/3) e envolveu analistas e investidores da instituição.

Questionado qual era a chance de uma paralisação, de zero a dez, Dedeco respondeu: “Nove e meio”. Logo antes, quando foi perguntado se seria difícil acontecer uma paralisação nacional, o caminhoneiro declarou: “Pode ter certeza de que tem, sim, condições de parar e isso vai acontecer cedo ou tarde”. A informação é do jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.

