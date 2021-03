Líder da bancada da bala critica Bolsonaro: "perdendo mais nestes dois anos que nos últimos dez"

O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar da Segurança, relatou haver uma insatisfação nas polícias militares com o presidente Jair Bolsonaro. edit

247 - O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar da Segurança, relatou haver uma insatisfação nas polícias militares com o presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é do portal Congresso em Foco.

"Quando foi eleito Jair Bolsonaro– e nós trabalhamos muito para isso – achávamos que finalmente seria nossa vez. Depois de governos do PT que não gostavam de nós de jeito nenhum, e a gestão conturbada do Michel Temer, achávamos que poderíamos ganhar um pouco do que perdemos nos últimos anos", disse.

"E, na realidade, acabamos perdendo mais nestes dois anos que nos últimos dez."Segundo a reportagem, um dos pontos altos desta irritação da categoria com Bolsonaro teria sido a promulgação da PEC Emergencial, há duas semanas. "Isso porque tiramos 90% do que era ruim. Imagina se deixássemos como estava”.

