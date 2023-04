Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Faris (PT-RJ) foi ao Twitter levantar questionamentos sobre o caso dos vídeos do Palácio do Planalto no 8/1, divulgados pela CNN Brasil, que mostram o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias e outros agentes abrindo o caminho para os terroristas bolsonaristas dentro da sede do Executivo.

Lindbergh questionou quem foi o responsável por vazar o vídeo à CNN e por que a emissora borrou o rosto dos militares do GSI com a exceção de Gonçalves Dias, que pediu demissão e foi substituído interinamente pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça Ricardo Cappelli.

Nem mesmo o presidente Lula tinha conhecimento do teor do vídeo que foi vazado pela emissora. O mandatário petista havia pedido imagens da câmera específica, mas foi informado pelo próprio Gonçalves Dias que ela estaria quebrada e que, portanto, não havia registrado nenhuma imagem.

O jornalista Leandro Demori começou a investigar quem é o jornalista da CNN responsável por publicar o vazamento. Segundo Demori, há uma "óbvia ligação" entre Leandro Magalhães, o jornalista, e Jair Bolsonaro (PL). Ambos teriam se conhecido no PP. Magalhães foi assessor da liderança do partido na Câmara dos Deputados.

Por fim, Lindbergh afirmou que a CPI dos atos antidemocráticas servirá apenas para colocar os verdadeiros golpistas "na cadeia". A oposição ao governo Lula quer usar uma comissão para desestabilizar o governo Lula, sugerindo, ao contrário do que de fato ocorreu, que a administração atual seria culpada pela tentativa de golpe.

"Essa CPI só vai colocar mais golpistas na cadeia!", finalizou Lindbergh.

Quem vazou o vídeo para a CNN se até o presidente Lula pediu e não recebeu?



Por que a CNN borrou o rosto de todos os outros militares da GSI de Bolsonaro?



Os acampamentos na frente dos quartéis eram para apoiar qual presidente?



Essa CPI só vai colocar mais golpistas na cadeia! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 20, 2023

