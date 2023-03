Luciano Hang abandona o bolsonarismo e mira em novo inimigo: "não quero mais saber de política"

Hang já se aproximou de sindicalistas e elogiou as políticas de crescimento da China edit

247 - Luciano Hang tem adotado um novo posicionamento desde que viu seu amigo pessoal Jair Bolsonaro ser derrotado nas eleições presidenciais. Em entrevista concedida ao portal UOL, o dono das lojas Havan diz que “não quer mais saber de política”, já desejou boa sorte ao governo Lula e ressalta que agora irá travar uma luta com as ecommerces chinesas.

De acordo com a reportagem, nessa nova fase, Hang já se aproximou de sindicalistas e elogiou as políticas de crescimento da China. "Fui lá em 1993 e era um país pobre. Hoje é rico. Deixaram as pessoas trabalhar".

