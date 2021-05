Lugi Ferrajoli: "Lava Jato desviou o curso da democracia brasileira"

O renomado jurista italiano condenou as "agressões" da Lava Jato. Ele vê a condenação do ex-juiz Sergio Moro como o "restabelecimento das garantias para um processo justo" edit

247 - O renomado jurista italiano Luigi Ferrajoli condenou o que chamou de "agressões" cometidas pela Operação Lava Jato. Para ele, estas foram em "dois níveis". "Um é do próprio estado de direito e o outro foi desviar o curso da democracia no Brasil".

Em evento do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) com o tema 'A democracia constitucional e os seus inimigos', que contou com a participação do advogado Cristiano Zanin, da advogada e jornalista Paola Ligasachi, do advogado e diretor do IREE Rafael Valim e do presidente da instituição, Walfrido Warde, o jurista elogiou a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que declarou o ex-juiz Sergio Moro suspeito.

"É o restabelecimento das garantias para um processo justo", disse. "Não é um ato criticável. Temos que afirmar direitos de acordo com a Constituição", acrescentou.

"O que o senhor [Zanin] me contou é inacreditável. Até escuta de conversas aconteceu. É um ilícito grande. Na Itália, é prevista a recusa nos tribunais, daquilo que chamamos de processo ofensivo, em que o juiz se torne inimigo do réu", afirmou. "Isso vai contra o próprio processo do direito e torna a função de juiz ilegítima, pois traz um fator de descredito", completou Ferrajoli.

Com informações da CartaCapital.

