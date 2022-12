Lula anuncia Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás

“Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro”, escreveu Lula no Twitter edit

247 — O presidente Lula da Silva (PT) anunciou a indicação de Jean Paul Prates (PT) para a presidência da Petrobrás. “Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro”, escreveu Lula no Twitter.

O nome do senador como escolhido pelo presidente eleito para comandar a Petrobras chegou a ser divulgado na semana passada pelo coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e integrante do governo de transição, Deyvid Bacelar.

