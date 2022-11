Lula deve se reunir com Biden nos EUA antes de tomar posse, diz Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Fernando Haddad (PT), que participa das reuniões da transição de governo e é cotado para o Ministério da Fazenda, afirmou nesta quarta-feira (30) que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá viajar para os Estados Unidos e se reunir com o presidente Joe Biden. Lula também deverá visitar a Argentina e o presidente Alberto Fernández.

Haddad disse que Lula tem recebido muitos convites de grandes potências para encontrá-lo. "Acho que o presidente vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo", afirmou Haddad segundo o g1.

O ex-ministro citou, ainda, um convite para que Lula fosse à China ainda este ano. "Mas eu penso que não haverá tempo para duas viagens internacionais desse porte. Talvez, Estados Unidos e Argentina sejam viagens possíveis", disse Fernando Haddad.

>>> Biden envia conselheiro de segurança para conversa com Lula na próxima semana

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.