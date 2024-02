Lula diz 'em alto e bom som: Netanyahu está praticando um genocídio contra mulheres e crianças'

"Nunca misturo a atitude de um povo com as ações de um governante", afirmou o presidente edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar o genocídio cometido por forças de Israel contra palestinos na Faixa de Gaza. "O primeiro-ministro está praticando um genocídio. É um dado histórico. O governo quer exterminar a Faixa de Gaza", afirmou ao jornalista Kennedy Alencar durante entrevista exibida na RedeTV.

"Eu fui o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel, quando ninguém visitava. Eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Eu visitei kibutzim. Nesta crise eu fiz reuniões com famílias que tiveram familiares sequestrados e falei com líderes de países da região nos esforços de libertação dos reféns. Nunca misturo a atitude de um povo com as ações de um governante", afirmou.

O presidente também defendeu que países de fora da Europa tenham mais representatividade na Organização das Nações Unidas. "A ONU perdeu referências. Os países grandes fazem o que quer. Não tem explicação ficar com a mesma geopolítica de 1945". >>> Lula mantém posição e afirma que repetiria comparação entre atrocidades de Israel e da Alemanha nazista

