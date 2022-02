Lula e Boulos se encontram e sinalizam união PT-PSOL em 2022

Encontro aconteceu no fim da manhã desta terça-feira em São Paulo. Dois tuítes com a mesma foto e textos convergentes foram divulgados quase simultaneamente edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se no final da manhã desta terça-feira (1) com o líder do PSOL e do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo. A maneira como o encontro foi divulgado por ambos é uma forte sinalização de que os dois partidos podem caminhar juntos em 2022.

No Twitter, ambos publicaram a mesma foto da reunião (veja abaixo), com um amplo sorriso dos dois e Lula segurando o rosto de Boulos num gesto de caráter afetivo e paterno. A imagem é do fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert.

Nos textos dos tuítes, convergência total.

Lula: "Hoje conversei com meu amigo Guilherme Boulos sobre a situação do país e os próximos passos da caminhada para recuperarmos um governo democrático e um projeto social e soberano para o Brasil".

Boulos: "Conversei hoje com Lula. 2022 é o ano de colocar os milicianos para fora do Palácio do Planalto", manifestou Boulos.

Vejas os tuítes:

Hoje conversei com meu amigo @GuilhermeBoulos sobre a situação do país e os próximos passos da caminhada para recuperarmos um governo democrático e um projeto social e soberano para o Brasil.

📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/mTMoc5wbaX — Lula (@LulaOficial) February 1, 2022

Conversei hoje com @LulaOficial. 2022 é o ano de colocar os milicianos para fora do Palácio do Planalto. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/dmQyrT36Sb

A única informação oficial até o momento é que a conversa teve como tema central o cenário nacional. Não se sabe se a eleição em São Paulo foi discutida. Até agora, Boulos mantém sua candidatura mesmo com o favoritismo - apontado pelas pesquisas - do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), apoiado por Lula.

Recentemente, em entrevista coletiva à mídia independente, Lula afirmou que o "PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo de SP como agora".

