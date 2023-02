Lula foi intuitivo e captou momento para pregar esforço pelo fim da guerra, diz Helena Chagas

Jornalista e colunista do 247 elogiou o presidente Lula pelo voto favorável do Brasil à resolução pelo fim da guerra na Ucrânia. "Bola cheia" edit

247 - A jornalista Helena Chagas, colunista do Brasil 247 e TV 247, elogiou o voto favorável do Brasil a uma resolução nas Nações Unidas exigindo o fim da guerra na Ucrânia e a retirada das tropas russas.

"Intuitivo, Lula captou o momento certo para alguém chegar e dizer que já deu. Pregar um esforço pelo fim da guerra da Ucrânia", avaliou Helena Chagas. Para a jornalista, a fala do governo russo de que avalia a proposta de paz feita por Lula é "só retórica". "Mas mostra que Putin quer agradar o brasileiro, assim como Biden. Bola cheia", afirmou.

A votação na Assembleia-Geral da entidade teve 141 votos a favor, sete contra e 33 abstenções. Entre os países 33 que se abstiveram, estão outros membros dos Brics: China, Índia e África do Sul. Muitas nações da Ásia e África também optaram pela neutralidade. Os que votaram contra a resolução foram Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte, Nicarágua, Mali e Eritreia.

O texto da resolução demanda a retirada imediata das tropas russas, condena as "nefastas consequências humanitárias" e assume o compromisso de promover a paz na região. A resolução não é obrigatória, mas ocorre às vésperas do aniversário de um ano do conflito, em meio ao aumento das tensões diplomáticas.

