Internet reage ao posicionamento do Brasil em resolução da ONU sobre a guerra na Ucrânia: 'Lula faz história novamente'

247 - Internautas repercutiram a posição do governo Luiz Inácio Lula da Silva, favorável à retirada de tropas russas da Ucrânia durante uma votação nesta quinta-feira (23) na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York (EUA).

"O Lula tá fazendo história novamente", disse um internauta. Outro perfil escreveu: "um golaço da política externa do governo Lula".

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) destacou a importância de gastar US$ 120 bilhões para ajudar a diminuir ou acabar com a fome no mundo, e não usar o dinheiro para despesas com guerras. O parlamentar fez referência ao valor gasto por governos de países ocidentais no conflito entre russos e ucranianos.

A ONU aprovou Resolução que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia, além de um cessar-fogo. Advinha quem ajudou a redigir o texto: o governo Lula. A guerra vai acabar? Não sei, mas o Lula tá fazendo história novamente. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) February 23, 2023





URGENTE: um golaço da política externa do Governo @LulaOficial: a ONU acaba de aprovar a resolução por retirada de tropas russas da Ucrânia, um texto que contou com o apoio e alteração importante feitos pelo Brasil: https://t.co/0if6kWkmEw February 23, 2023

Prioridades invertidas! Enquanto os países mais ricos já destinaram quase US$ 120 bilhões para a guerra na Ucrânia, a ONU avisa que com US$ 40 bilhões por ano seria possível combater a fome no mundo até 2030. February 23, 2023

Na ONU, líderes europeus aceitam propostas de Lula sobre a Ucrânia.



Em nova resolução sobre a guerra russo-ucraniana, líderes europeus aceitam incorporar ao documento as propostas de Lula para a paz.

+ pic.twitter.com/BevEoCWIzQ — O Cafezinho ☕️🗞 (@ocafezinho) February 21, 2023

⚠️ Um terço da ajuda à Ucrânia ACABARIA COM A FOME NO MUNDO!

120 bilhões de dólares do ocidente estão destinados ao país em guerra. Muito, em armas.

A ONU estima que 40 bilhões de dólares anuais erradicariam a principal mazela da humanidade e ninguém mais morreria de desnutrição. pic.twitter.com/Ad1nC41SBb — Plantão Brasil (@PlantaoBrasilOF) February 23, 2023

