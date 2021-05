Lula lamenta morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha: "um dos maiores arquitetos do país"

Segundo o ex-presidente Lula (PT), que se solidarizou com os familiares do arquiteto, Paulo Mendes da Rocha "deixou um legado humanista muito além das suas criações em cidades do Brasil e do mundo" edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) se solidarizou com os familiares do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que morreu neste domingo, 23, aos 92 anos, vítima de um câncer no pulmão.

“Nesses dias tristes, onde todos nós perdemos algum familiar ou amigo para a Covid-19, o Brasil perde também Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores arquitetos do país”, escreveu o petista no Twitter.

“Ele deixou um legado humanista muito além das suas criações em cidades do Brasil e do mundo. Meus sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores de Paulo Mendes da Rocha”, concluiu o ex-presidente Lula.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores de Paulo Mendes da Rocha. — Lula (@LulaOficial) May 23, 2021

Paulo Mendes da Rocha foi um dos maiores nomes da arquitetura brasileira e mundial. Ele é autor de projetos como o Museu Brasileiro da Escultura e do pórtico localizado na Praça do Patriarca, ambos em São Paulo. Em 2016, foi vencedor do prêmio Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, Itália, pelo conjunto da obra.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.