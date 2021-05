Morre Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores arquitetos brasileiros

Fórum - Aos 92 anos, Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira e mundial, morreu na manhã deste domingo (23) em São Paulo.

Com quase sete décadas de carreira, o arquiteto foi vítima de um câncer de pulmão. “Depois de tanto projetar edifícios em concreto e aço, meu pai foi projetar galáxias com as estrelas”, escreveu o filho do arquiteto, Pedro Mendes da Rocha, confirmando a morte do pai nas redes sociais.

Autor de projetos como o Museu Brasileiro da Escultura e do pórtico localizado na Praça do Patriarca, ambos em São Paulo, em 2016, Paulo Mendes da Rocha venceu o prêmio Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, Itália, na categoria arquitetura, pelo conjunto da obra, e recebeu o Prêmio Imperial do Japão, um dos mais prestigiosos do mundo, recebendo medalha do príncipe Hitachi.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.