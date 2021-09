Lula: mídia conservadora está fazendo "vestibular de candidato" a presidente

Lula se refere ao debate promovido pela GloboNews com Mandetta, Ciro Gomes e Alessandro Vieira, candidatos da chamada "terceira via", para tentar viabilizar um candidato que dispute com ele edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista nesta quarta-feira (29) à Rádio Capital Cuiabá e ironizou as articulações da mídia conservadora para viabilizar um nome da chamada terceira via nas eleições de 2022.

“Essa busca pela terceira via reflete apenas a fragilidade política do país. Tem 32 partidos, todo mundo pode ter candidato. Mas agora os setores de comunicação decidiram fazer um vestibular para selecionar um candidato. É o empobrecimento da política”, disse o petista.

Lula se referia ao debate promovido pela Globo News neste domingo (26), que contou com a presença do ex-ministro Henrique Mandetta (DEM), do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do senador Alessandro Vieira (Cidadania), candidatos da chamada "terceira via".

O líder petista ainda alertou que os “defensores do ‘nem nem’ partem pressuposto que o Bolsonaro está morto”. “Não é verdade. Ele tem a caneta na mão”, alertou.

“Eles acham que não podem bater só no Bolsonaro se não ganho no primeiro turno. É a lógica deles. Mas eu tô tranquilo, calejado. Meu casco é forte. Vivo isso há muitos anos”, acrescentou.

Lula também condenou mais um aumento do Diesel, de 9%. “Não tem explicação subordinar os preços dos combustíveis ao mercado internacional. O que está acontecendo é que a Petrobras está acumulando verba para pagar acionista americano. Não tem explicação”, disparou.

Ele seguiu com suas críticas contra a política econômica do governo. “Guedes é completamente fora da realidade. Veja o exemplo do Mato Grosso, um dos maiores produtores de Gado. Temos aqui, ao mesmo tempo, várias famílias que estão na miséria pedindo ossos nos açougues”.

Confira a íntegra da entrevista:

Lula na Rádio Capital de Cuiabá https://t.co/HvLLQxaYC1 — Lula (@LulaOficial) September 29, 2021