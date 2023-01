Lula não aceita o pedido de desculpas de Ibaneis, diz jornalista

Apoie o 247

247 - O presidente Lula não aceita o pedido de desculpas do governador do DF, Ibaneis Rocha, porque avalia que ele tinha informações para evitar as ações terroristas de bolsonaristas em Brasília, de acordo com o colunista Valdo Cruz, do G1.

Mais cedo, Ibaneis admitiu que houve falha do seu governo para garantir a segurança dos três poderes, e pediu desculpas diretamente ao novo presidente.

Ibaneis afirmou que a culpa pelo que aconteceu é de todos. "Querer culpar um só é absurdo", disse, apontando para a PRF, que responde ao Ministério da Justiça, e o Exército.

