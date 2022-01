"Lula não é e não será o candidato do mercado e dos banqueiros", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO elogiou as sinalizações do PT no sentido de revogar a reforma trabalhista e a política de preços da Petrobrás. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou que a sinalização do PT no sentido de revogar a reforma trabalhista de Michel Temer é um fato “muito importante”. Em entrevista à TV 247, ele também saudou as críticas de Lula à atual política de preços da Petrobrás , que também foi implantada por Temer.

“Isso é carregado de consequências. Não é pouca coisa falar isso aí”, disse.

Até mesmo para o PT a posição de Lula é relativamente radical, avaliou RCP. “O Lula, ao contrário do que muita gente falou, não é o menino querido dos banqueiros e do mercado. A posição dele, quando se expressa sobre determinados temas, acaba sendo até para o PT bastante radical. A revogação da reforma trabalhista, seja a que foi feita pelo Bolsonaro ou as anteriores, leva a um enfrentamento muito duro com o mercado, ou seja, os empresários”, prosseguiu.

PUBLICIDADE