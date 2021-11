"Qualquer pessoa séria mudará a política de preços da Petrobrás", diz o ex-presidente Lula

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta manhã que irá mudar a política de preços da Petrobrás, que foi implantada pelo governo de Michel Temer após o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e vem sendo mantida por Jair Bolsonaro.

"Qualquer pessoa séria mudará a política de preços da Petrobrás. Não faz sentido dolarizar os preços num país autossuficiente em petróleo". Questionado sobre que política adotará, Lula foi direto: "a que já implantei nos meus oito anos de governo

Lula disse ainda que os governos Lula e Dilma foram marcados pela responsabilidade fiscal e que, ao contrário do discurso, Jair Bolsonaro tem furado o teto de gastos a cada medida que adota. Pelo seu discurso, ficou claro que serão retomados investidos públicos em infraestrutura. "Na crise do 2008, tiramos R$ 500 bilhões do BNDES para fazer a economia funcionar", afirmou. "Voltaremos a ter um estado indutor".

PUBLICIDADE